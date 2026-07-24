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15:29, 24 июля 2026Путешествия

Туристы довели выбросившегося на берег Анапы дельфина до смерти

Shot: Выброшенный на берег Анапы дельфин не выжил из-за любопытных туристов
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Любопытные туристы довели выбросившегося на берег Анапы дельфина до смерти — они трогали млекопитающее и делали с ним фото на память. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, инцидент произошел 23 июля. Вокруг выброшенной на мелководье афалины столпились отдыхающие, которые посчитали, что животное хочет с ними подружиться. Помимо игр с пострадавшим дельфином, они пытались самостоятельно вернуть его в воду.

Одна девушка потребовала оставить морского обитателя в покое, но ее никто не послушал. Когда на место происшествия прибыли спасатели, они поняли, что дельфин не выжил.

Уточняется, что специалисты научно-экологического центра «Дельфа» предполагают, что животное было ослаблено или страдало от болезни, так как здоровые особи не выбрасываются на берег. «В таком состоянии его ни в коем случае нельзя трогать. Поэтому туристы, вероятно, приближали гибель вместо того, чтобы сразу вызвать спасателей и дать шанс на жизнь афалине», — отметили в Shot.

Ранее россиянка описала курорт Вьетнама фразой «Анапа-стайл». Она призналась, что ее совсем не впечатлил Нячанг.

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