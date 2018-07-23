Трамп раскрыл подробности переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые СМИ сообщают неправильную информацию о его встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом хозяин Белого дома написал в своем Twitter.

«Когда вы слышите, что "фейковые новости" в негативном ключе сообщают о моей встрече с президентом Путиным, рассказывая, что я сдался, помните, я ничем не поступился», — рассказал он.

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Трамп отметил, что он «просто говорил» о выгодах, которые страны могут получить в случае успешного сотрудничества. Он добавил, что встреча с российским президентом «прошла очень хорошо».

22 июля американский лидер пожаловался, что окружающие превратно оценивают его встречу с Путиным.

Первая полноформатная встреча лидеров двух стран прошла 16 июля в Хельсинки. На следующий день после встречи двух лидеров газета New York Daily News поместила на обложку карикатуру, намекающую на то, что ради дружественных отношений с Путиным Трамп готов пожертвовать интересами собственного государства. Позже журнал Time для своей обложки скрестил портреты президентов.

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