В США оценили перспективы дружбы с Россией

Постпред Соединенных штатов при ООН Никки Хейли заявила, что Россия «никогда не станет другом США». Об этом она сообщила в интервью телекомпании CBN.

«Мы не доверяем России, мы не доверяем [президенту России Владимиру] Путину и никогда не будем [доверять]», — сообщила она.

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Хейли добавила, что встреча американского и российского лидера «должна была произойти». Дипломат отметила, что довольна политикой Вашингтона по отношению к Москве.

Первая полноформатная встреча лидеров двух стран прошла 16 июля в Хельсинки. На следующий день после саммита New York Daily News поместила на обложку карикатуру, намекающую на то, что ради дружественных отношений с Путиным Трамп готов пожертвовать интересами собственного государства. Позже журнал Time для своей обложки скрестил портреты президентов.

19 июля стало известно, что президент США попросил своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона пригласить российского лидера в Вашингтон. По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, обсуждение визита, который, предположительно, состоится осенью, уже началось.

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