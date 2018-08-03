Дерипаска отказался выходить из-под санкций

Владелец холдинга En+ и алюминиевой компании «Русал» Олег Дерипаска не согласился на условия американских властей по снятию санкций со своих активов, пишет РБК.

Требования Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) Дерипаска счел «заведомо невыполнимыми и откровенно кабальными», а позицию ведомства — «неконструктивной», утверждают источники издания в обеих компаниях олигарха.

По их словам, переговоры с Вашингтоном, скорее всего, зайдут в тупик. При этом суть требований OFAC к En+ и «Русал» не раскрывается.

В конце июля стало известно, что переговоры с OFAC и Минфином США о снятии санкций ведет глава совета директоров En+ (владеет контрольным пакетом «Русал») лорд Грегори Баркер. Он составил план из трех пунктов, предполагающий снижение доли Дерипаски в En+ до менее 50 процентов (сейчас около 70), выход бизнесмена из руководящих органов обеих компаний и замена его представителей на независимых директоров. Доля Дерипаски и его семьи будет передана в доверительное управление структурам, которые назначит американский Минфин. Он же будет контролировать процесс.

О наличии плана говорил даже министр финансов США Стивен Мнучин. По его словам, главная цель санкций против En+ и «Русал» состояла в том, чтобы «изменить поведение олигарха».

Сообщалось, что OFAC приняло план Баркера, предоставив ему дополнительное время для выполнения всех принятых на себя обязательств. Однако в ответ Вашингтон выдвинул дополнительные требования, которые в En+ не приняли.

18 мая Дерипаска покинул совет директоров En+, после чего США продлили срок заключения сделок с его компаниями для американских резидентов до октября. 2 августа был перенесен и крайний срок, к которому американские инвесторы обязаны избавиться от акций En+ и «Русал». Теперь это 23 октября.

Компании Дерипаски вместе с другими российскими предприятиями и частными лицами попали под очередную волну американских санкций 6 апреля. Им запрещено экспортировать продукцию в США, а их партнерам по всему миру тоже грозят ограничения за «существенные транзакции» с ними.

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