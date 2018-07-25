США помогут Дерипаске выйти из-под санкций

Холдинг En+, владеющий контрольным пакетом акций Rusal, попросил исключить его из санкционного списка Минюста США еще до того, как Олег Дерипаска снизит долю своего владения. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы лоббистской компании Mercury.

Письмо в адрес американских властей направил председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер. Юридическую поддержку ему, помимо Mercury, оказывает инвестбанк Rothschild.

План Баркера предусматривает не только снижение доли Дерипаски и членов его семьи (сейчас они владеют 70 процентами En+), но и передачу пакета в доверительное управление лицам или компаниям, которых выберет Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC). Сам бизнесмен и его представители выйдут из советов директоров En+ и Rusal. Их заменят «абсолютное большинство» независимых директоров. Процесс передачи активов будут контролировать два представителя OFAC.

Кроме того, отстранить от управления компаниями Дерипаски предлагается и госбанку ВТБ, которому тоже принадлежат акции. Право голоса по ним могут передать некоему «независимому лицу, которое уже было представлено OFAC 5 июля». Кредит от ВТБ предлагается реструктурировать.

В письме Баркера говорится, что в случае отказа американских властей снять санкции с En+ и Rusal ситуация грозит обернуться перебоями в поставках алюминия на глобальном рынке, «глобальными шоками» в автомобильной и судостроительной индустрии и переориентацией производителей на Китай, с которым Вашингтон ведет торговую войну.

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О наличии плана по выводу En+ из-под санкций стало известно 23 июля, когда о нем рассказал министр финансов США Стивен Мнучин. Тогда его подробности не раскрывались.

В мае в Вашингтоне заявляли о возможности снятия санкций с предприятий Дерипаски при условии, что он откажется от контроля над ними. 18 мая бизнесмен покинул совет директоров En+, после чего Минфин продлил срок заключения сделок с компаниями Дерипаски для американских резидентов до октября.

Санкции в отношении Дерипаски и его активов были введены 6 апреля. На компании был наложен запрет на экспорт продукции в США, на которые приходится существенная доля поставок. Кроме того, за «существенные транзакции» с ними предприятиям по всему миру тоже грозят санкции.

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