В США раскрыли условия сделки с Дерипаской

Министерство финансов США откажется от санкций в отношении компании En+, если доля миллиардера Олега Дерипаски в ней не будет превышать 40 процентов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседника агентства, американский Минфин дал понять, что может позволить Дерипаске сохранить свою долю в компании. В настоящее время миллиардеру принадлежат около 66 процентов компании.
Официальные представители министерства отказались от комментариев.
Ранее, 29 мая, сообщалось, что Олег Дерипаска намерен расторгнуть соглашение акционеров компании «Русал», чтобы выйти из-под ограничений. 23 мая Минфин США допустил возможность снятия санкций с группы компаний ГАЗ Олега Дерипаски, если миллиардер откажется от контроля над ней.
18 мая Дерипаска покинул совет директоров En+ и в ближайшее время выйдет из состава совета директоров «Русала», где его место займет независимый директор En+ Филипп Мелфей.
Вашингтон в начале апреля ввел санкции в отношении российских бизнесменов, компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. В список вошли сам Дерипаска, «Русал», En+ и другие структуры бизнесмена.