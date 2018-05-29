Дерипаска захотел избежать санкций США

Российский бизнесмен Олег Дерипаска, попавший в санкционный список, нашел новый способ попробовать избежать ограничений со стороны Минфина США. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к акционерам компании.

Чтобы выйти из-под ограничений, российский бизнесмен намерен расторгнуть соглашение акционеров компании «Русал». Источники издания утверждают, что окончательного решения нет, так как еще одна компания, попавшая под санкции, — En+, — пока не предлагала расторгнуть соглашение. Однако, по данным издания, Дерипаска иного выхода из ситуации не видит.

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По условиям соглашения акционеров En+ считается контролирующим акционером «Русала» при условии, что компании принадлежит более 40 процентов в капитале алюминиевого гиганта. В настоящий момент у En+ 48,1 процента акций компании. Соглашение было подписано еще в 2007 году между En+, Glencore и Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника — именно этим документом фактически и был создан «Русал».

В совете директоров «Русала» скоро не останется представителей En+, их места займут независимые кандидаты, то есть En+ потеряет контроль над компанией, что должно помочь вывести «Русал» из-под санкций. Однако разрыв соглашения может стать серьезным аргументом в споре с Минфином США, отмечает издание.

Дерипаска ранее лично покинул совет директоров алюминиевой компании, чтобы избежать санкций США, однако компания уже сильно пострадала от ограничений Вашингтона, что вынудило бизнесмена обратиться за помощью к российским властям. Подконтрольная Дерипаске En+ ранее предложила российским властям целый список льгот, которые власти могли бы предоставить пострадавшей компании бизнесмена.

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