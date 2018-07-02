Санкции против «Русала» поставили под удар города присутствия компании

Санкции, введенные США в отношении одного из крупнейших в мире производителей алюминия российской компании «Русал» привели к негативным последствиям для городов, где работают предприятия компании. Об этом сообщает The Wall Street Journal Online.

В качестве примера таких последствий издание приводит расположенный в Республике Хакасия город Саяногорск, где находится ОАО «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод» («РУСАЛ Саяногорск»). Экономика города зависит от этого предприятия, на котором работает 6 тысяч человек из 45 тысяч жителей.

Как отмечает WSJ со ссылкой на представителя алюминиевого холдинга, «Русал» был вынужден заморозить свой бюджет в размере 24 миллионов долларов, выделенный на коммунальные расходы в городах присутствия компании, в том числе, долю Саяногорска (3 миллиона долларов).

Это означает, что реализация планов по модернизации больницы, построенной «Русалом», приостановлена, компания отложила рассмотрение вопроса о расширении культурных центров города и реконструкции мемориальной стены в его центре. "Жизнь города зависит от этого завода, — сказала Нина Чванива, один из заместителей мэра этого города. — Иначе нет Саяногорска».

К 23 октября миллиардер Олег Дерипаска, чтобы вывести «Русал» из-под санкций, должен сократить свою долю в En+ (контролирующий акционер российского холдинга) до уровня не выше 40 процентов (в данный момент бизнесмену принадлежат около 66 процентов компании). Другое условие, которое было поставлено минфином США, — покинуть совет директоров компании, российский бизнесмен сделал это в конце мая.

После введения санкций, налагающих запрет на различные финансовые операции компании, экспорт «Русала» упал на 70 процентов, хотя с тех пор ему удалось немного восстановиться. В холдинге заявили, что производство продолжится, однако если компания не сможет найти покупателя для доли Дерипаски, которая удовлетворит Вашингтон, ему придется прибегнуть к сокращению производства, что также приведет к сокращению рабочих мест.

По словам сотрудников предприятия, после введения санкций местное население боится лишиться этой работы, поскольку альтернативы ей в городе практически нет. В последние годы, как отмечает издание, у региона накопились большие долги, и федеральному правительству пришлось принимать участие в судьбе региона. До недавнего времени «Русал» оказывал огромную поддержку городу (до половины его бюджета приходилось на выплаты компании). Теперь, как отмечает издание, местное население с беспокойством ждет октября и решения дальнейшей судьбы компании.

Как напоминает газета, похожая ситуация может сложиться в 12 городах присутствия «Русала», расположенных по всей России. В целом на предприятиях холдинга на территории РФ и за ее пределами работает около 60 тысяч человек.

Вашингтон в начале апреля ввел санкции в отношении российских бизнесменов, компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. В список вошли сам Дерипаска, «Русал», En+ и другие структуры бизнесмена.