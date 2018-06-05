США продлили срок сделок с компанией Дерипаски

Минфин США продлил срок завершения сделок с группой компаний En+ и «Евросибэнерго» до 23 октября. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что американские инвесторы могли проводить сделки с компаниями до 5 июня.

Ранее аналогичное решение было принято в отношении сделок с ГАЗом и «Русалом». Все компании находятся в санкционном списке, опубликованном ранее американским Минфином.

30 мая агентство Bloomberg сообщило, что Минфин США откажется от санкций против компании En+ Олега Дерипаски, если доля миллиардера в ней не будет превышать 40 процентов. В данный момент бизнесмену принадлежат около 66 процентов компании. Днем ранее сообщалось, что Дерипаска намерен расторгнуть соглашение акционеров компании «Русал», чтобы выйти из-под ограничений.

18 мая Дерипаска покинул совет директоров En+.

Вашингтон в начале апреля ввел санкции в отношении российских бизнесменов, компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. В список вошли сам Дерипаска, «Русал», En+ и другие структуры бизнесмена.

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