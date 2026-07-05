Силовики арестовали участника признанной террористической «братской банды»

«Ъ»: Участник баталхаджинцев Муцольгов был доставлен в Москву из Ингушетии и арестован

Участник баталхаджинской террористической организации (боевое крыло братства (вирда) последователей (мюидов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева, внесено в перечень террористических организаций и запрещено в России) Магомет Муцольгов был доставлен в Москву из Ингушетии после попытки скрыться от следствия и арестован. Об этом пишет «КоммерсантЪ» («Ъ») со ссылкой на источники.

По информации «Ъ», Следственный комитет России подозревает 56-летнего Муцольгова в махинациях с недвижимостью в Москве, завершившихся в том числе похищениями и расправами над ее владельцами. Следствие полагает, что на счету Муцольгова и его братьев несколько эпизодов похищения, вымогательств и незаконного приобретения недвижимости с 2007 года.

В конце 2025 года большинство из участников «братской банды» были задержаны сотрудниками ФСБ и арестованы, однако Магомет Муцольгов при попытке задержания выпрыгнул из окна третьего этажа своей московской квартиры и сбежал. Позже он также исчез из больницы, куда обратился после своего бегства.

Ранее кавказовед и аналитик Артур Атаев в беседе с «Лентой.ру» перечислил мотивы признания баталхаджинцев террористической организацией. Эксперт подчеркнул, что в условиях кризиса иерархии и системного управления внутри закрытого братства некоторые из участников могли обратиться к терроризму.