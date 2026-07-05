Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:52, 5 июля 2026Силовые структуры

Силовики арестовали участника признанной террористической «братской банды»

«Ъ»: Участник баталхаджинцев Муцольгов был доставлен в Москву из Ингушетии и арестован
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Денисенко / Коммерсантъ

Участник баталхаджинской террористической организации (боевое крыло братства (вирда) последователей (мюидов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева, внесено в перечень террористических организаций и запрещено в России) Магомет Муцольгов был доставлен в Москву из Ингушетии после попытки скрыться от следствия и арестован. Об этом пишет «КоммерсантЪ» («Ъ») со ссылкой на источники.

По информации «Ъ», Следственный комитет России подозревает 56-летнего Муцольгова в махинациях с недвижимостью в Москве, завершившихся в том числе похищениями и расправами над ее владельцами. Следствие полагает, что на счету Муцольгова и его братьев несколько эпизодов похищения, вымогательств и незаконного приобретения недвижимости с 2007 года.

В конце 2025 года большинство из участников «братской банды» были задержаны сотрудниками ФСБ и арестованы, однако Магомет Муцольгов при попытке задержания выпрыгнул из окна третьего этажа своей московской квартиры и сбежал. Позже он также исчез из больницы, куда обратился после своего бегства.

Ранее кавказовед и аналитик Артур Атаев в беседе с «Лентой.ру» перечислил мотивы признания баталхаджинцев террористической организацией. Эксперт подчеркнул, что в условиях кризиса иерархии и системного управления внутри закрытого братства некоторые из участников могли обратиться к терроризму.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян приедет в Россию впервые после выборов в Армении

    Россиянам назвали способ получить деньги вместо ремонта по каско

    ВС России обесточили ряд объектов ВСУ новым видом «Гераней»

    Россиянам назвали неожиданный критерий подозрительных для банка операций

    Силовики арестовали участника признанной террористической «братской банды»

    Пропавшую с матерью пятилетнюю девочку нашли бездыханной в Красноярском крае

    Фицо заявил о нескором вступлении Украины в Евросоюз из-за других стран

    Во время чемпионата мира в США изъяли более 600 дронов

    Россиян предупредили о симптомах солнечного ожога

    Россиян предостерегли от использования народных средств при солнечных ожогах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok