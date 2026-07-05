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10:30, 5 июля 2026Путешествия

Тревел-блогер описал схемы обмана в Таиланде фразой «русские мужики — идеальная мишень»

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, раскрыл популярные схемы обмана в Таиланде. Списком он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что Таиланд называют «страной улыбок», но почти за каждой из них «стоит калькулятор». «Русские мужики — идеальная мишень. Мы прилетаем сюда с "комплексом белого господина" и острым дефицитом женского внимания, который пытаемся залить дешевым ромом и иллюзией вседозволенности. Местные это знают», — такими фразами описал он поведение россиян в королевстве.

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Первый вид мошенничества путешественник назвал «больная буйволица и другие родственники». С туристом знакомится, а потом заводит отношения «приличная» девушка, которая через какое-то время начинает просить у него деньги на лечение заболевшей у мамы буйволицы, ремонт рухнувшей крыши или помощь брату в тюрьме. После получения крупных сумм мошенница исчезает.

Вторая популярная схема обмана связана с арендой квадроциклов. Когда турист возвращает технику после катания, хозяин обнаруживает на ней небольшую царапину и требует за починку несколько тысяч долларов. Если иностранец отказывается платить, ему угрожают полицией и тюрьмой.

Третья схема распространена в барах. За стол к гостю садятся милые девушки, которые просят купить им напитки. «В конце вечера вам приносят счет, где каждый "напиток для леди" стоит как бутылка хорошего виски, а количество пустых стаканов в счете превышает возможности человеческого организма», — пошутил Тим.

Кроме того, туристов в Таиланде часто обманывают водители тук-туков, которые за 20 батов (около 46 рублей) предлагают показать город, но вместо этого отвозят в магазин костюмов или ювелирную лавку, где «только сегодня» распродажа конфиската.

«Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а бесплатная любовь в Паттайе — только в кино», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер описал поведение россиян в путешествиях фразой «переплачивают везде». В частности, они стесняются торговаться и платят столько, сколько попросил продавец.

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