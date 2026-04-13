07:29, 13 апреля 2026Путешествия

Тревел-блогер описал поведение россиян в путешествиях фразой «переплачивают везде»

Алина Черненко

Фото: Igor Petyx / Reuters

Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, описал поведение россиян в путешествиях фразой «переплачивают везде». Своим мнением он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

Автор публикации пояснил, что туристы из России стесняются торговаться и платят столько, сколько попросил продавец. «Потому что "ну и ладно, мы же в отпуске". Потому что деньги уже потрачены мысленно еще дома», — предположил он.

Материалы по теме:
«Мужик — это большой-большой камень» Почему женщины по всему миру не могут заставить мужчин поехать в отпуск?
«Мужик — это большой-большой камень»Почему женщины по всему миру не могут заставить мужчин поехать в отпуск?
2 октября 2024
«Других способов нет» Ученые доказали: путешествия лечат тело и разум. Чего лишаются россияне, отказывая себе в отпуске?
«Других способов нет»Ученые доказали: путешествия лечат тело и разум. Чего лишаются россияне, отказывая себе в отпуске?
18 ноября 2024

Между тем европейцы всегда торгуются спокойно, без эмоций, «как будто заполняют налоговую декларацию». Благодаря этому они получают скидку и уходят довольные.

Тим объяснил это тем, что россияне рассматривают отпуск как компенсацию за тяжелую работу. «Русский человек работает одиннадцать месяцев в режиме выживания. Терпит, экономит, откладывает. Потом две недели в Турции — и психика говорит: "Теперь можно все. Теперь — заслужил"», — добавил он. По словам путешественника, продавцы в Анталье, Хургаде и Паттайе знают об этой особенности россиян и завышают для них цены процентов на тридцать.

Вторая причина, по которой соотечественники переплачивают на отдыхе, — стыд торговаться. «В русской культуре торговля — это немного унизительно. Торгуются на рынке бабушки и жадные люди. Нормальный человек платит сколько просят — чтобы не выглядеть мелочным», — констатировал автор.

Однако в Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке торговля — это не унижение, а уважение, подчеркнул блогер. С помощью нее человек демонстрирует серьезные намерения и отношение к продавцу как к равному партнеру в переговорах.

«Когда не торгуетесь, продавец думает, что вы либо богатый идиот, либо просто идиот», — заключил Тим.

Ранее россиянин, который часто бывает в Китае, раскрыл тонкости шопинга в этой стране. По его словам, местный стиль торговли называется «покупатель — ничтожество».

    Последние новости

    «Трамп проиграл». В России сделали неожиданный вывод после итогов выборов в Венгрии

    Назван самый популярный смартфон Samsung

    Тревел-блогер описал поведение россиян в путешествиях фразой «переплачивают везде»

    Мужчина взбесил жену одной туалетной привычкой и надолго лишил ее спокойствия

    Польша одним словом описала отношения с новым правительством Венгрии

    Раскрыты детали атаки ВСУ на российские регионы после завершения пасхального перемирия

    Похитителей миллионов Долиной связали с криптобиржами

    Вернувшийся с переговоров Вэнс рассказал о непреодолимом споре США и Ирана

    Обрадовавшейся поражению Орбана Европе сообщили неприятный факт о Мадьяре

    Африканка посмеялась над своей внешностью после использования корейского крема

    Все новости
