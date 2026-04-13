Тревел-блогер описал поведение россиян в путешествиях фразой «переплачивают везде»

Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, описал поведение россиян в путешествиях фразой «переплачивают везде». Своим мнением он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

Автор публикации пояснил, что туристы из России стесняются торговаться и платят столько, сколько попросил продавец. «Потому что "ну и ладно, мы же в отпуске". Потому что деньги уже потрачены мысленно еще дома», — предположил он.

Между тем европейцы всегда торгуются спокойно, без эмоций, «как будто заполняют налоговую декларацию». Благодаря этому они получают скидку и уходят довольные.

Тим объяснил это тем, что россияне рассматривают отпуск как компенсацию за тяжелую работу. «Русский человек работает одиннадцать месяцев в режиме выживания. Терпит, экономит, откладывает. Потом две недели в Турции — и психика говорит: "Теперь можно все. Теперь — заслужил"», — добавил он. По словам путешественника, продавцы в Анталье, Хургаде и Паттайе знают об этой особенности россиян и завышают для них цены процентов на тридцать.

Вторая причина, по которой соотечественники переплачивают на отдыхе, — стыд торговаться. «В русской культуре торговля — это немного унизительно. Торгуются на рынке бабушки и жадные люди. Нормальный человек платит сколько просят — чтобы не выглядеть мелочным», — констатировал автор.

Однако в Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке торговля — это не унижение, а уважение, подчеркнул блогер. С помощью нее человек демонстрирует серьезные намерения и отношение к продавцу как к равному партнеру в переговорах.

«Когда не торгуетесь, продавец думает, что вы либо богатый идиот, либо просто идиот», — заключил Тим.

