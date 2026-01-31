Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:35, 31 января 2026Путешествия

Россиянин описал тонкости шопинга в Китае фразой «покупатель — ничтожество»

Алина Черненко

Фото: Florence Lo / Reuters

Житель Благовещенска, который часто бывает в Китае, раскрыл тонкости шопинга в этой стране. Наблюдениями он поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

«Если восточный манер торговли — это показать, что ты друг, брат и самый любимый покупатель, то в Китае стиль называется "покупатель — ничтожество". Тебе грубят, хамят, от тебя отворачиваются, выталкивают из магазина, потом опять зовут (это я про рынки, конечно)», — такими фразами описал торг с китайцами россиянин по имени Максим.

Материалы по теме:
Китай иногда способен шокировать туристов. К чему нужно быть готовым и почему пляжный отдых там может приятно удивить?
Китай иногда способен шокировать туристов.К чему нужно быть готовым и почему пляжный отдых там может приятно удивить?
22 декабря 2023
Россияне массово устремились в Китай на Новый год. Там их ждет «пивозаправка», улица роботов и родина Конфуция
Россияне массово устремились в Китай на Новый год.Там их ждет «пивозаправка», улица роботов и родина Конфуция
8 декабря 2025

Автор отзыва пояснил, что такое поведение не стоит принимать близко к сердцу. Чтобы купить товар по хорошей цене, нужно не обращать на это внимание и торговаться эмоционально — не просить, а требовать.

Максим порекомендовал начинать с половины стоимости: если продавец просит 200 юаней (около 2,1 тысячи рублей) за куртку, можно предложить ему 80 (около 870 рублей). «Лайфхак: идите с женой, пусть она "не соглашается" — китайцы любят драму. Говорите по-китайски Tai gui le ("слишком дорого") или используйте калькулятор. Не торопитесь, сравните цены в соседних лавках», — поделился советами соотечественник.

Он также отметил, что в китайских моллах торговаться не нужно, зато там можно найти товары по акции. «Мы так сбиваем 30-50 процентов — выгодно для туриста!» — порадовался автор.

Россиян предупредил, что в Китае не стоит покупать электронику низкого качества, так как она «сломается через неделю», и крепкий алкоголь — его лимит на перевозку мал, а цены не ниже.

Ранее другая российская туристка отправилась в Китай и была разочарована поездкой стоимостью 500 тысяч рублей. Соотечественница призналась, что за такие деньги лучше поехать в Европу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор рассказал о дерзкой операции российских морпехов

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В Петербурге нашли 300-метровую «сосульку»

    Глава МИД Швейцарии заявил о скором визите в Россию

    Еще одна федерация допустила российских спортсменов с флагом и гимном

    В Госдуме предложили запретить въезд в Россию одной категории иностранцев

    Внук Пугачевой после развода показал новую девушку

    Пять подростков в российском регионе оказались в горящей сауне и не выжили

    В Германии оценили вклад Трампа в мирные переговоры по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok