Россиянин описал тонкости шопинга в Китае фразой «покупатель — ничтожество»

Житель Благовещенска, который часто бывает в Китае, раскрыл тонкости шопинга в этой стране. Наблюдениями он поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

«Если восточный манер торговли — это показать, что ты друг, брат и самый любимый покупатель, то в Китае стиль называется "покупатель — ничтожество". Тебе грубят, хамят, от тебя отворачиваются, выталкивают из магазина, потом опять зовут (это я про рынки, конечно)», — такими фразами описал торг с китайцами россиянин по имени Максим.

Автор отзыва пояснил, что такое поведение не стоит принимать близко к сердцу. Чтобы купить товар по хорошей цене, нужно не обращать на это внимание и торговаться эмоционально — не просить, а требовать.

Максим порекомендовал начинать с половины стоимости: если продавец просит 200 юаней (около 2,1 тысячи рублей) за куртку, можно предложить ему 80 (около 870 рублей). «Лайфхак: идите с женой, пусть она "не соглашается" — китайцы любят драму. Говорите по-китайски Tai gui le ("слишком дорого") или используйте калькулятор. Не торопитесь, сравните цены в соседних лавках», — поделился советами соотечественник.

Он также отметил, что в китайских моллах торговаться не нужно, зато там можно найти товары по акции. «Мы так сбиваем 30-50 процентов — выгодно для туриста!» — порадовался автор.

Россиян предупредил, что в Китае не стоит покупать электронику низкого качества, так как она «сломается через неделю», и крепкий алкоголь — его лимит на перевозку мал, а цены не ниже.

Ранее другая российская туристка отправилась в Китай и была разочарована поездкой стоимостью 500 тысяч рублей. Соотечественница призналась, что за такие деньги лучше поехать в Европу.

