Россиянка описала тур в Китай фразой «за такие деньги лучше поехать в Европу»

Российская туристка отправилась в Китай и была разочарована поездкой стоимостью 500 тысяч рублей. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Москвичка Светлана и ее муж купили экскурсионный тур в Пекин, потому что всегда мечтали увидеть Великую Китайскую стену, Запретный город и другие древние достопримечательности. Но вернулись они домой уставшими, с испорченным настроением и пустым кошельком.

«Плюсов почти нет: разве что стена впечатлила, несмотря на все. Но за такие деньги и нервы лучше поехать в Европу или Таиланд и Вьетнам. Не повторяйте нашу ошибку. Если тур в Пекин, берите индивидуальный с хорошим гидом, доплачивайте за комфорт или вообще откажитесь», — такими фразами описала свой опыт Светлана.

Четырехзвездочный отель Beijing Hotel NUO она назвала «старой развалюхой с запахом плесени и тараканами». По словам россиянки, номер был крошечный, кровать — скрипучая, простыни — застиранные и с пятнами, а кондиционер работал через раз. Гости попросили поменять комнату, но сотрудники отеля, не понимающие русский и английский, только улыбались и игнорировали их.

Кроме того, туристам не понравились завтраки в гостинице. «Это была сплошная отрава: пресные булочки, подгоревшие яйца, непонятные каши и фрукты, которые выглядели так, будто их жевали. Многие туристы в отзывах жалуются на отравления. Мы тоже мучились желудком пару дней, пришлось пить таблетки из аптечки», — посетовала автор отзыва.

Светлана также пожаловалась на плохую организацию экскурсий по городу. Группа состояла из 40 человек, знания гида были поверхностными, а рассказ — монотонным. «Она постоянно торопила: "Быстрее, быстрее, автобус ждет!" — и мы бегали, как на марафоне, без времени на фото или размышления», — пояснила туристка.

Поездку испортили и другие моменты. Россиянка отметила, что в Китае мало кто говорит по-английски и по-русски, местные жители плюются, курят везде и толкаются в очередях, воздух в Пекине — «как на фабрике», а в толпе легко потерять вещи.

Ранее российская тревел-блогерша побывала в Китае и описала вкусовые привычки местных жителей фразой «кажутся мне странными». Выяснилось, что китайцы не едят ряд продуктов, которые россияне употребляют ежедневно и считают полезными.

