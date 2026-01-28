Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:30, 28 января 2026Путешествия

Россиянка описала тур в Китай фразой «за такие деньги лучше поехать в Европу»

Алина Черненко

Фото: Prostooleh / Freepik

Российская туристка отправилась в Китай и была разочарована поездкой стоимостью 500 тысяч рублей. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Москвичка Светлана и ее муж купили экскурсионный тур в Пекин, потому что всегда мечтали увидеть Великую Китайскую стену, Запретный город и другие древние достопримечательности. Но вернулись они домой уставшими, с испорченным настроением и пустым кошельком.

Материалы по теме:
Россияне массово устремились в Китай на Новый год. Там их ждет «пивозаправка», улица роботов и родина Конфуция
Россияне массово устремились в Китай на Новый год.Там их ждет «пивозаправка», улица роботов и родина Конфуция
8 декабря 2025
Китай иногда способен шокировать туристов. К чему нужно быть готовым и почему пляжный отдых там может приятно удивить?
Китай иногда способен шокировать туристов.К чему нужно быть готовым и почему пляжный отдых там может приятно удивить?
22 декабря 2023

«Плюсов почти нет: разве что стена впечатлила, несмотря на все. Но за такие деньги и нервы лучше поехать в Европу или Таиланд и Вьетнам. Не повторяйте нашу ошибку. Если тур в Пекин, берите индивидуальный с хорошим гидом, доплачивайте за комфорт или вообще откажитесь», — такими фразами описала свой опыт Светлана.

Четырехзвездочный отель Beijing Hotel NUO она назвала «старой развалюхой с запахом плесени и тараканами». По словам россиянки, номер был крошечный, кровать — скрипучая, простыни — застиранные и с пятнами, а кондиционер работал через раз. Гости попросили поменять комнату, но сотрудники отеля, не понимающие русский и английский, только улыбались и игнорировали их.

Кроме того, туристам не понравились завтраки в гостинице. «Это была сплошная отрава: пресные булочки, подгоревшие яйца, непонятные каши и фрукты, которые выглядели так, будто их жевали. Многие туристы в отзывах жалуются на отравления. Мы тоже мучились желудком пару дней, пришлось пить таблетки из аптечки», — посетовала автор отзыва.

Светлана также пожаловалась на плохую организацию экскурсий по городу. Группа состояла из 40 человек, знания гида были поверхностными, а рассказ — монотонным. «Она постоянно торопила: "Быстрее, быстрее, автобус ждет!" — и мы бегали, как на марафоне, без времени на фото или размышления», — пояснила туристка.

Поездку испортили и другие моменты. Россиянка отметила, что в Китае мало кто говорит по-английски и по-русски, местные жители плюются, курят везде и толкаются в очередях, воздух в Пекине — «как на фабрике», а в толпе легко потерять вещи.

Ранее российская тревел-блогерша побывала в Китае и описала вкусовые привычки местных жителей фразой «кажутся мне странными». Выяснилось, что китайцы не едят ряд продуктов, которые россияне употребляют ежедневно и считают полезными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина захотела составить два мирных соглашения. Кто и с кем, по мнению Киева, должен подписывать документы?

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В Британии раскрыли причину злости Зеленского на США

    Гинеколог назвала опасные для женского здоровья привычки

    Популярные продукты оказались связаны с усилением чувства сытости

    Бывшего главного нарколога России освободили из колонии

    Рэпер Дрейк разорвал отношения с переспавшей с тысячей мужчин порнозвездой

    Девушка захотела бесплатно прорваться на вечеринку подруги и прослыла стервой

    Кендалл Дженнер снялась обнаженной после признаний о планах уйти из модельного бизнеса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok