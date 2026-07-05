Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:56, 5 июля 2026Экономика

Россиянам назвали неожиданный критерий подозрительных для банка операций

Аналитик Кудрявцева: Шуточные комментарии к переводам могут вызвать подозрение у банка
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Vitaly Gariev / Unsplash

Шуточные комментарии к переводам могут стать одним из факторов, который привлечет внимание банковских систем мониторинга. Об этом россиян предупредила советник председателя правления АО «Национальный Банк Сбережений» по социальной политике Анастасия Кудрявцева. Ее слова приводит RT.

Подобные действия, пояснила аналитик, могут вызвать подозрение у представителей банка. Специалисты могут счесть шуточные комментарии к переводам признаком мошеннических операций. «Они анализируют не только сумму и частоту переводов, но и текстовое назначение платежа», — отметила Кудрявцева.

Однако в отдельности шуточный комментарий вряд ли станет поводом для блокировки перевода, добавила эксперт. Чаще всего к подобному исходу приводит совокупность факторов, включая необычную активность (серию переводом за относительно короткий промежуток времени), нетипичных для отправителя контрагентов и несоответствие поведения клиента его обычной финансовой модели, резюмировала эксперт.

Ранее председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова предупредила граждан, что сумма перевода, резко превышающая обычный для отправителя объем транзакций, может привести к блокировке операции. Чтобы счет не заблокировали, юрист рекомендовала россиянам соблюдать законодательство и не пренебрегать правилами безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян приедет в Россию впервые после выборов в Армении

    Россиянам назвали способ получить деньги вместо ремонта по каско

    ВС России обесточили ряд объектов ВСУ новым видом «Гераней»

    Россиянам назвали неожиданный критерий подозрительных для банка операций

    Силовики арестовали участника признанной террористической «братской банды»

    Пропавшую с матерью пятилетнюю девочку нашли бездыханной в Красноярском крае

    Фицо заявил о нескором вступлении Украины в Евросоюз из-за других стран

    Во время чемпионата мира в США изъяли более 600 дронов

    Россиян предупредили о симптомах солнечного ожога

    Россиян предостерегли от использования народных средств при солнечных ожогах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok