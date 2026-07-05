Россиянам назвали неожиданный критерий подозрительных для банка операций

Аналитик Кудрявцева: Шуточные комментарии к переводам могут вызвать подозрение у банка

Шуточные комментарии к переводам могут стать одним из факторов, который привлечет внимание банковских систем мониторинга. Об этом россиян предупредила советник председателя правления АО «Национальный Банк Сбережений» по социальной политике Анастасия Кудрявцева. Ее слова приводит RT.

Подобные действия, пояснила аналитик, могут вызвать подозрение у представителей банка. Специалисты могут счесть шуточные комментарии к переводам признаком мошеннических операций. «Они анализируют не только сумму и частоту переводов, но и текстовое назначение платежа», — отметила Кудрявцева.

Однако в отдельности шуточный комментарий вряд ли станет поводом для блокировки перевода, добавила эксперт. Чаще всего к подобному исходу приводит совокупность факторов, включая необычную активность (серию переводом за относительно короткий промежуток времени), нетипичных для отправителя контрагентов и несоответствие поведения клиента его обычной финансовой модели, резюмировала эксперт.

Ранее председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова предупредила граждан, что сумма перевода, резко превышающая обычный для отправителя объем транзакций, может привести к блокировке операции. Чтобы счет не заблокировали, юрист рекомендовала россиянам соблюдать законодательство и не пренебрегать правилами безопасности.