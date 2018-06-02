Дерипаска избавится от доли в «Группе ГАЗ»

Российский бизнесмен Олег Дерипаска может продать часть своей доли в «Русских машинах», входящих в группу ГАЗ. Таким образом он демонстрирует готовность отказаться от некоторой собственности в обмен на отмену санкций США, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, в переговорах о продаже участвует бывший глава Magna International Зигфрид Вулф. Окончательное решение еще не принято.

Ранее в Минфине США заявили, что санкции против группы ГАЗ и связанных с ней компаний могут быть отменены, если Дерипаска утратит контроль в ней. Отмечается, что в настоящий момент бизнесмену принадлежат 80 процентов ГАЗа.

Пресс-секретарь Дерипаски информацию о продаже доли в «Русских машинах» не прокомментировала.

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30 мая агентство Bloomberg сообщило, что Минфин США откажется от санкций против компании En+ Олега Дерипаски, если доля миллиардера в ней не будет превышать 40 процентов. В данный момент бизнесмену принадлежат около 66 процентов компании. Днем ранее сообщалось, что Дерипаска намерен расторгнуть соглашение акционеров компании «Русал», чтобы выйти из-под ограничений.

18 мая Дерипаска покинул совет директоров En+.

Вашингтон в начале апреля ввел санкции в отношении российских бизнесменов, компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. В список вошли сам Дерипаска, «Русал», En+ и другие структуры бизнесмена.

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