Россия захотела спрятать активы Дерипаски от США

Правительство может перерегистрировать компанию «Русал» Олега Дерипаски в российских офшорах, которые будут созданы на островах Октябрьский и Русский. Об этом в пятницу, 1 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«В том числе переговоры идут и по "Русалу"», — сказал собеседник агентства.

Материалы по теме Бедные русские Олигархи пострадали за Россию. Теперь за них заплатят простые граждане

Ранее 1 июня глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что крупные российские компании заинтересовались перерегистрацией в специальных административных районах, которые планируется создать наподобие зарубежных офшоров.

30 мая агентство Bloomberg сообщило, что Минфин США откажется от санкций против компании En+ Олега Дерипаски, если доля миллиардера в ней не будет превышать 40 процентов. В данный момент бизнесмену принадлежат около 66 процентов компании. Днем ранее сообщалось, что Дерипаска намерен расторгнуть соглашение акционеров компании «Русал», чтобы выйти из-под ограничений. 23 мая Минфин США допустил возможность снятия санкций с группы компаний ГАЗ Дерипаски, если миллиардер откажется от контроля над ней.

18 мая Дерипаска покинул совет директоров En+.

Вашингтон в начале апреля ввел санкции в отношении российских бизнесменов, компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. В список вошли сам Дерипаска, «Русал», En+ и другие структуры бизнесмена.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!