Дерипаска спрячется в российском офшоре

Холдинг En+, принадлежащий российскому бизнесмену Олегу Дерипаске и владеющий крупнейшим пакетом акций UC Rusal, переведет свою дочернюю компанию с Кипра в один из двух создаваемых в России офшоров. Соответствующее решение принято на совете директоров холдинга, пишет РБК со ссылкой на корпоративное сообщение.

Официально процедура, которую предстоит пройти кипрской En+ Holding Limited, называется редомициляцией. Она прописана в новом законе о специальных административных районах (САР) в России и означает смену места регистрации компании с сохранением деятельности, правового статуса и организационной структуры. При этом головной холдинг En+ останется под юрисдикцией острова Джерси — офшора, имеющего статус коронного владения Британской короны.

En+ Holding Limited объединяет энергетические активы En+. Акции металлургической компании UC Rusal находятся в прямом владении головного холдинга. «Группа одной из первых поддержала прогрессивное российское законодательство, которое сделало возможным оптимизацию нашей структуры владения, и планирует стать одной из первых крупных международных российских компаний, которая воспользуется преимуществами новых положений о САР после того, как они были законодательно закреплены», — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров En+ лорда Грегори Баркера.

Ранее сообщалось, что резидентом одного из двух САР — на острове Русском в Приморском крае или Октябрьском в Калининградской области — может стать и сама En+, основные активы которой находятся в России.

Закон о создании в России двух САР был принят Госдумой в конце июля. Резиденты российских офшоров получат освобождение от налогов на доход от продажи акций и на входящие дивиденды и пониженную ставку в пять процентов на исходящие. Кроме того, они смогут не раскрывать корпоративную информацию — доступ к ней получат только российские власти и суд. Стать резидентами САР смогут только иностранные компании, созданные до 1 января 2018 года.

En+ вместе с UC Rusal попали под санкции Минфина США, введенные 6 апреля. Им запрещено экспортировать свою продукцию на американский рынок (основной для российского алюминия) и вести бизнес с американскими резидентами. Позднее власти США объявили, что снимут ограничения в случае, если Дерипаска снизит свою долю владения в En+ до 40 процентов. Бизнесмен вышел из управляющих органов En+ и UC Rusal, также компании ведут переговоры с Вашингтоном о передаче пакета Дерипаски в доверительное управление.

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