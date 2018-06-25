Компания Дерипаски захотела выйти из офшора и вернуться в Россию

Попавшая под санкции США компания En+ Олега Дерипаски изучает возможность смены регистрации с острова Джерси на российскую. Об этом в понедельник, 25 июня, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По их словам, в России наконец появились необходимые условия для комфортного ведения бизнеса. «Все основные активы находятся в России, и логичнее ей зарегистрироваться здесь», — говорит один из источников.

Материалы по теме Русская семерка Америка отомстила за Украину. Российские олигархи лишатся домов и денег

En+ может зарегистрироваться в так называемых внутренних офшорах — на территориях со специальным налоговым режимом — на острове Октябрьский в Калининграде и острове Русский на Дальнем Востоке. Они должны заработать с января 2019 года.

В начале июня глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что крупные российские компании заинтересовались перерегистрацией в специальных административных районах, которые планируется создать наподобие зарубежных офшоров.

В конце мая агентство Bloomberg сообщило, что Минфин США откажется от санкций против компании En+ Олега Дерипаски, если доля миллиардера в ней не будет превышать 40 процентов. 29 мая сообщалось, что Дерипаска намерен расторгнуть соглашение акционеров компании «Русал», чтобы выйти из-под ограничений. Минфин США допустил возможность снятия санкций с группы компаний ГАЗ Дерипаски, если миллиардер откажется от контроля над ней.

18 мая Дерипаска покинул совет директоров En+.

Вашингтон в начале апреля ввел санкции в отношении российских бизнесменов, компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. В частности, в список вошли сам Дерипаска, «Русал», En+ и другие структуры бизнесмена.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!