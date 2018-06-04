Ротшильды решили помочь Дерипаске

Инвестбанк Rothschild & Co займется продажей части контрольного пакета Олега Дерипаски в холдинге En+. Об этом в понедельник, 4 июня, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Компания наняла банк семейства Ротшильд для поиска новых инвесторов, чтобы снизить долю Олега Дерипаски в En+ с 66 до менее 50 процентов. Также En+ наняла рекрутинговую компанию Russell Reynolds для поиска новых независимых директоров.

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1 июня агентство ТАСС сообщило, что правительство может перерегистрировать компанию «Русал» Олега Дерипаски в российских офшорах, которые будут созданы на островах Октябрьский и Русский.

В конце мая агентство Bloomberg сообщило, что Минфин США откажется от санкций против компании En+ Олега Дерипаски, если доля миллиардера в ней не будет превышать 40 процентов. 29 мая сообщалось, что Дерипаска намерен расторгнуть соглашение акционеров компании «Русал», чтобы выйти из-под ограничений. Минфин США допустил возможность снятия санкций с группы компаний ГАЗ Дерипаски, если миллиардер откажется от контроля над ней.

18 мая Дерипаска покинул совет директоров En+.

Вашингтон в начале апреля ввел санкции в отношении российских бизнесменов, компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. В список вошли сам Дерипаска, «Русал», En+ и другие структуры бизнесмена.

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