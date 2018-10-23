«Россия 1» вывела в прямой эфир погибшую в керченской бойне студентку

Fake News / YouTube

17 октября в программе «60 минут» на «России 1», посвященной массовому убийству в керченском колледже, ведущие поговорили якобы с очевидицей произошедшего, второкурсницей Алиной Керовой. Позднее выяснилось, что студентка с таким именем и фамилией погибла во время стрельбы. На это обратили внимание авторы передачи Fake News на «Дожде», посвященный этому сюжет доступен на YouTube.

Ведущая Ольга Скабеева вывела Керову в прямой эфир и расспросила о событиях в колледже. На следующее утро, 18 октября, Алина Керова оказалась в официальном списке погибших. Одногруппница погибшей Виктория Жукова подтвердила «Дождю», что в эфире «России 1» звучал голос не Керовой. Она заверила, что в колледже больше нет девушек с такой фамилией.

Скабеева в разговоре с журналистом канала предложила «не делать эмоциональных, скоропалительных выводов» и посоветовала связаться с девушкой, которую выводили в эфир, а также «со всеми, кто причастен к этому прямому включению». В пресс-службе «России 1» пообещали разобраться в ситуации.

В результате стрельбы и взрывов, организованных четверокурсником Владиславом Росляковым в Керченском политехническом колледже, где он учился, погибли 20 студентов и преподавателей. По данным РЕН ТВ, главной целью Рослякова была директор учреждения Ольга Гребенникова, однако она покинула колледж за несколько минут до бойни.

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