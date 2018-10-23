Названа главная цель керченского стрелка

Устроивший бойню в Керченском политехническом колледже Владислав Росляков в первую очередь собирался убить директрису учреждения Ольгу Гребенникову, об этом сообщает РЕН ТВ.

Мать погибшего Александра Лазарева сообщила, что увидела Гребенникову в морге во время опознания тела 19-летнего керченского стрелка. По ее словам, руководительница колледжа тогда сказала, что тоже могла оказаться среди погибших.

Лазарева уверена, что именно директриса в тот день должна была умереть первой. «Дети ее никогда не любили. Мы, родители, думали, что просто это была детская нелюбовь к руководителю. В причинах не разбирались», — отметила она.

Очевидцы рассказали телеканалу, что изначально Росляков направился именно к кабинету Гребенниковой, но не нашел ее и пошел искать в другие помещения. Он начал стрелять по окружающим, когда понял, что женщины в здании нет. Своих жертв он добивал выстрелом в лицо. Позднее выяснилось, что руководительница колледжа покинула здание за несколько минут до трагедии.

По информации РЕН ТВ, сейчас следователи выясняют, знало ли руководство о намерениях ученика. Против Гребенниковой могут возбудить уголовное дело по статье «Халатность».

17 октября четверокурсник Владислав Росляков устроил в Керченском политехническом колледже несколько взрывов, потом начал расстреливать студентов и преподавателей, после чего убил себя. Его жертвами стали 20 человек. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство двух и более лиц общеопасным способом»).

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