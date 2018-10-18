Опознаны все жертвы массовой бойни в Керчи

Опознаны все жертвы взрыва и массовой стрельбы в керченском политехническом колледже в Керчи. Об этом агентству ТАСС сообщил заместитель главы городской администрации Дилявер Мельгазиев.

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«Имена всех погибших известны. Все 20 человек опознаны», — сказал он.

Представитель властей уточнил, что жертвами убийцы стали пять взрослых — сотрудников колледжа, и 14 студентов, шесть из которых оказались несовршеннолетними.

Ранее 18 октября Мельгазиев уточнил, что количество жертв бойни увеличилось на одного человека. «Последний катафалк привез в морг тела не троих, а четверых человек. Нашли еще одного», — сказал он.

В больницах остаются более 40 пострадавших, из них пятеро — в крайне тяжелом состоянии, врачи пытаются стабилизировать их для перевода в московские клиники.

Днем 17 октября в Керченском политехническом колледже произошла серия взрывов и стрельба, жертвами которых стали 18 человек, около 50 получили ранения. Предполагаемый преступник, учащийся четвертого курса Владислав Росляков, покончил с собой в библиотеке. При нем находилось ружье и более 150 патронов.

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