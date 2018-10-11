Порошенко оценил массовое исполнение украинского гимна в ухо Скабеевой

Президент Украины Петр Порошенко во время инспектирования военных учений «Чистое небо-2018» рассказал военнослужащим о том, как исполнение украинской делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) национального гимна оскорбило российских журналистов. Слова президента страны приводит «Украинская правда».

«Единственным ответом на провокационные вопросы фейкового канала был украинский гимн, который пели наши депутаты. "Журналисты" России сказали, что мы их своим гимном обидели. Это правильное восприятие нашего гимна и правильная реакция на страну-агрессора», — сказал он.

По словам Порошенко, ему приятно, что украинцам удалось сформировать за четыре года другую страну и другую армию, «которая иначе поет гимн».

Украинская делегация в ПАСЕ исполнила гимн страны журналистке телеканала «Россия 1» Ольге Скабеевой 9 октября. В перформансе поучаствовали народные депутаты от «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко и Владимир Арьев, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, внефракционный депутат Борислав Береза и другие.

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