Украинские депутаты спели гимн российской журналистке

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) спела национальный гимн во время репортажа журналистки телеканала «Россия 1» Ольги Скабеевой. Видеозапись во вторник, 9 октября, опубликовал в Facebook Эльдар Алиев.

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Как уточняет украинский «Обозреватель», в кадр попали народные депутаты от «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко и Владимир Арьев, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, внефракционный депутат Борислав Береза и другие.

Ранее во вторник один из членов украинкой делегации Алексей Гончаренко надел во время выступления резиновые перчатки. Так он хотел показать, что защищается от «токсичной России».

Российская делегация была лишена права голоса, права участия в заседании уставных органов и возможности участия в мониторинговой деятельности ассамблеи в апреле 2014 года, после присоединения Крыма. В ПАСЕ посчитали, что действия Москвы стали нарушением норм международного права.

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