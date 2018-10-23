Ведущая «России 1» объяснила появление в эфире погибшей в Керчи студентки

Ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева объяснила, каким образом погибшая в керченском колледже студентка Алина Керова дала интервью в эфире телеканала «Россия 1». Об этом журналистка написала на своей странице в Instagram.

По словам Скабеевой, именем погибшей представилась другая ученица, которая также была свидетельницей трагедии в Керчи. Девушка была в шоке после увиденного, поэтому от испуга назвала чужое имя.

Связаться именно с этим человеком редакторам программы посоветовал волонтер, который организовывал сбор крови для пострадавших.

«Девушка ответила на звонок редактора в 17:44, сама согласилась на телефонное интервью, и мы, конечно, вывели свидетеля произошедшего в прямой эфир. Редактору она представилась Алиной Керовой. Представилась, мы не знаем этого доподлинно, еще не зная о трагической судьбе Алины», — написала Скабеева, добавив, что в неофициальных списках погибших имени Алины Керовой на тот момент не было.

В конце сообщения телеведущая принесла соболезнования родным и близким погибших, а также пожелала здоровья всем пострадавшим.

Ранее СМИ обратили внимание на то, что в эфире передачи «60 минут» 17 октября Скабеева пообщалась по телефону со студенткой колледжа Алиной Керовой. Однако спустя несколько дней выяснилось, что девушка погибла во время стрельбы в учебном заведении.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!