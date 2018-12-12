Власти объяснили возвращение Глацких на работу после слов о ненужности молодежи

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о возвращении Ольги Глацких к своим обязанностям. Об этом он написал на своей странице в Instagram в среду, 12 декабря.

«Проверка по Ольге Глацких завершена. Она получила выговор за свои слова о государственной политике в отношении детей. Я считал и считаю, что такие слова недопустимы для государственного служащего, более того — они просто не правдивы, противоречат реальному положению вещей. В то же время я считаю, что люди имеют право на ошибку. Такое право есть у каждого из нас, в том числе у Ольги Глацких», — сказал он.

Куйвашев подчеркнул, что от слов чиновницы никто не пострадал, положение граждан не ухудшилось. Кроме того, формальных оснований для ее увольнения нет, добавил глава региона. «Она не нарушала условия трудового договора, не нарушала закон», — подчеркнул губернатор.

Ранее о возвращении Ольги Глацких к работе сообщил портал 66.ru. Издание указывало, что она будет возглавлять департамент молодежной политики в период его реструктуризации. 10 декабря распоряжением губернатора ведомство было ликвидировано.

В ходе круглого стола с участием школьников города Кировграда 3 ноября Ольга Глацких в течение нескольких минут объясняла детям, что государство им ничем не обязано, поэтому рассчитывать на его помощь не следует. Она также обратила внимание слушателей на то, что «государство их [родителей] не просило вас рожать». Чиновница призвала собравшихся распространить эту информацию среди знакомых.

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