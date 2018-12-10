Заявившую о ненужности молодежи чиновницу уволят вместе со всеми подчиненными

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ликвидировал своим указом от 10 декабря департамент молодежной политики, которым руководила заявившая о ненужности молодежи Ольга Глацких, передает Ura.ru в понедельник, 10 декабря.

Полномочия упраздненного после служебной проверки подразделения передадут региональному министерству образования и молодежной политики.

«Главой региона на заседании правительства также ставилась задача по усилению воспитательной функции, реализации социальных проектов для молодежи, формированию позитивных моделей поведения подрастающего поколения», — пояснил решение вице-губернатор Павел Креков.

По его словам, Куйвашев считает необходимым оптимально использовать имеющиеся бюджетные средства.

Ранее, по данным агентства, свердловский губернатор похожим образом уволил главу администрации области Владимира Тунгусова, упразднив всю возглавляемую им структуру.

7 декабря сообщалось, что Ольга Глацких не собирается добровольно покидать занимаемую должность, ей не позволяет это сделать совесть.

7 ноября Следственный комитет России организовал проверку расходования ее департаментом средств, выделенных из бюджета на поддержку одаренной молодежи.

В ходе круглого стола с участием школьников города Кировграда 3 ноября Ольга Глацких в течение нескольких минут объясняла детям, что государство им ничем не обязано и поэтому рассчитывать на его помощь не следует. «Государство их [родителей] не просило вас рожать», — отметила чиновница и попросила школьников запомнить это и рассказать своим друзьям.

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