Путин рассказал о последствиях хамства чиновников

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании съезда «Единой России», заявил, что члены партии не должны допускать хамства и пренебрежения к людям. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Это, во-первых, вредно для страны, это несправедливо в отношении людей, это просто опускает всю партию ниже плинтуса», — сказал глава государства.

По его словам, лидерство заключается в том, чтобы принимать нужные стране решения и вместе с тем объяснять людям суть и необходимость этих решений.

Помимо этого, как передает ТАСС, Путин призвал членов партии активнее бороться за авторитет. «Заслужить упорным трудом, искренним вниманием к нуждам людей, готовностью решать их проблемы, отстаивать правду, бороться с несправедливостью и не допускать ее самим», — подчеркнул президент. Он также выразил надежду на то, что «Единая Россия» сделает «все необходимое для утверждения и внутри партии, и в обществе в целом политической культуры — дискуссии, атмосферы диалога, доверия, сотрудничества со всеми политическими силами России и, как крупнейшая политическая сила страны, сама выйдет на новый уровень в своей деятельности, станет партией настоящего прорывного развития России».

На съезде единороссы проголосовали за создание комиссии по этике, а 7 декабря партийцам раздали памятку с семью заповедями, которые необходимо соблюдать в публичной деятельности. В методичке, в частности, говорится, что к людям и их проблемам следует относиться с уважением и вниманием и не допускать в общении с ними унижающих достоинство высказываний.

Этические нормы приняты на фоне многочисленных скандалов из-за высказываний чиновников и парламентариев. Например, депутат городской думы Саратова Николай Островский заявил, что народ должен государству, глава департамента молодежной политики администрации Свердловской области Ольга Глацких сообщила о ненужности молодежи, а депутат гордумы Ярославля Дмитрий Петровский выступил за полную отмену пенсии и бесплатной медицины.

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