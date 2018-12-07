«Единая Россия» приняла заповеди для общения с народом

«Единая Россия» приняла этические нормы-«заповеди», которые членам партии необходимо соблюдать в своей публичной деятельности. Памятка, которую получили партийцы на съезде, опубликована в телеграм-канале «Дождя». В ней — семь пунктов.

Этические нормы приняты на фоне многочисленных скандалов из-за высказываний чиновников. Перечень, в котором некоторые тезисы выделены жирным шрифтом, начинается с пункта об уважении и внимании, с которым необходимо относиться к людям.

«Относиться к людям и их проблемам с уважением и вниманием, помогать им в защите прав, в восстановлении справедливости, в преодолении трудных жизненных ситуаций», — гласит первый пункт.

Второй посвящен языку, которым единороссы общаются с людьми.

«Исключить действия и высказывания, которые могут привести к ущемлению прав и свобод человека, отвечать за сказанное слово, не допускать высказываний, унижающих достоинство людей».

Далее методичка рекомендует членам партии «Быть нетерпимыми к попыткам пересмотра и искажения истории России, попранию ее традиций, духовных ценностей наших народов, проявлению неуважения к ее тысячелетней культуре и уникальному опыту межнационального единства России», а также «Придерживаться принципа личной скромности и сдержанности в публичном поведении».

Кроме того, партийцам необходимо публично защищать себя в ответ на публичные обвинения в совершении «противоправных или аморальных действий», но если это правда — немедленно подавать в отставку, высказывать свою позицию по всем вопросам, но соглашаться с партией «после принятия окончательного решения», и, наконец, выполнять взятые перед людьми обязательства.

Ранее руководительница департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, которую временно отстранили от работы из-за высказываний о ненужности молодежи, заявила, что совесть не позволяет ей подать в отставку.

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