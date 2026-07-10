Израиль назвал условие для новых ударов по Ирану

NYP: Израиль готов присоединиться к ударам США по Ирану при необходимости

Израиль готов присоединиться к США в нанесении новых ударов по Ирану, если Вашингтон обратится за поддержкой. Об этом сообщает New York Post (NYP) со ссылкой на собеседников, знакомых с позицией израильских властей.

Мы доказали, что стоим вместе с США. Я не уверен, что для них — для США — будет выгодно участие Израиля в этом, но мы понимаем, что должны показать свою силу», — рассказал источник издания.

Собеседник NYP добавил, что Израиль готов вновь поддержать США при необходимости.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не имеет силы, а Вашингтон не намерен продолжать переговоры с Тегераном. По его словам, продолжение переговоров с Исламской Республикой является «пустой тратой времени».