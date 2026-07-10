AntiDiplomatico: Производство комплексов Patriot на Украине может навредить США

Решение президента США Дональда Трампа о предоставлении Украине лицензии на производство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot может создать новые риски для национальной безопасности США. Такое мнение было озвучено редакцией издания AntiDiplomatico.

«Предоставление такой лицензии может раскрыть конфиденциальную информацию о системах Patriot, увеличивая риск того, что стратегические технологии попадут в руки конкурирующих стран», — пояснила директор по военному анализу Defense Priorities Дженнифер Кавана.

В настоящее время только Германия и Япония имеют разрешение на совместное производство Patriot после выполнения строгих промышленных, технологических и юридических требований.

Ранее советник министра обороны Украины Сергей Флэш Бескрестнов рассказал о препятствиях для производства ЗРК Patriot на Украине. К ним он отнес долгие сроки изготовления и ограниченные объемы производства ключевых узлов у субподрядчиков.