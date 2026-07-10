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10:27, 10 июля 2026Наука и техника

Apple раздаст владельцам iPhone миллионы долларов

Apple выплатит пользователям iPhone по $95, урегулировав судебный спор
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Компания Apple раздаст пользователям iPhone деньги в рамках урегулирования судебного иска. Об этом сообщает издание MacRumors.

В мае IT-гигант согласился выплатить около 250 миллионов долларов, чтобы урегулировать коллективный иск, связанный с задержкой запуска функций искусственного интеллекта (ИИ) на iPhone. По словам журналистов медиа, все пользователи, отвечающие определенным критериям, могут рассчитывать на выплату.

Авторы напомнили, что в июне 2024-го Apple пообещала запустить свою нейросеть на iPhone. Релиз функций ИИ задержался, и американские пользователи подали на компанию в суд из-за недобросовестной рекламы. Apple не признала вину, но согласилась выплатить компенсацию.

По словам журналистов, компенсация на одного пользователя составит до 95 долларов (7 тысяч рублей). На выплату могут рассчитывать владельцы iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, 16, 16e, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max, проживающие в США и купившие смартфон в период с 10 июня 2024 года по 29 марта 2025 года.

В материале говорится, что анонсированные функции ИИ на iPhone должны появиться осенью — вместе с релизом iOS 27.

В начале июля источники Nikkei Asia рассказали, что Apple выпустит около 10 миллионов iPhone Ultra до конца года. Ориентировочная стоимость складного устройства составив 2500 долларов (191 тысяча рублей).

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