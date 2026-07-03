Раскрыта стоимость нового iPhone

Nikkei Asia: Складной iPhone будет стоить $2500, Apple выпустит 10 миллионов штук

Компания Apple выпустит около 10 миллионов iPhone Ultra до конца года. Об этом сообщает Nikkei Asia.

Источники в цепочке поставок рассказали, что американский IT-гигант оптимистично оценивает перспективы своего первого складного смартфона. Инсайдерам стало известно, что Apple заказала 10 миллионов единиц устройства у поставщиков. Это на 2-3 миллиона больше, чем компания планировала заказать раньше.

Также в отчете говорится, что iPhone Ultra — так будет называться складной телефон — будет стоить около 2500 долларов (195 тысяч рублей). Стоимость устройства с максимальным объемом памяти составит 3000 долларов (234 тысячи рублей).

В отчете говорится, что в 2026-м Apple намерена выпустить около 70 миллионов единиц iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Общий годовой заказ смартфонов у поставщиков составит 220 миллионов единиц.

Авторы Nikkei Asia отметили, что iPhone Ultra займет 29 процентов от всех выпущенных до года складных смартфонов. Доля Samsung составит 31 процент.

Ранее стало известно, что выпущенный в 2024 году iPhone 16 подешевел на российском рынке. Стоимость устройства в начале июля упала до 50 тысяч рублей.