Центробанк модернизировал популярную купюру

Банк России с 10 июля ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей

Банк России с 10 июля 2026 года ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Популярная в обращении купюра посвящена Центральному федеральному округу. Ее защитный комплекс банкноты и оформление лицевой стороны аналогичны банкноте номиналом 100 рублей выпуска 2022 года.

На оборотной стороне банкноты изображена карта Центрального федерального округа по аналогии с оформлением ранее выпущенных в обращение модернизированных банкнот номиналом 5000 рублей выпуска 2023 года и 1000 рублей выпуска 2025 года.

Ранее гендиректор Гознака Аркадий Трачук заявил, что всплеск спроса на наличные в России не стоит связывать исключительно с последствиями ограничений в работе интернета или платежных систем. Граждане находятся в процессе поиска нового устойчивого баланса между наличным и безналичным оборотом. Спрос на банкноты будет колебаться в зависимости от уровня банковских процентных ставок, от текущих потребностей людей в расчетах и от доступности платежных инструментов, поделился Трачук.