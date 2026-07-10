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10:30, 10 июля 2026Экономика

Центробанк модернизировал популярную купюру

Банк России с 10 июля ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Банк России с 10 июля 2026 года ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Популярная в обращении купюра посвящена Центральному федеральному округу. Ее защитный комплекс банкноты и оформление лицевой стороны аналогичны банкноте номиналом 100 рублей выпуска 2022 года.

На оборотной стороне банкноты изображена карта Центрального федерального округа по аналогии с оформлением ранее выпущенных в обращение модернизированных банкнот номиналом 5000 рублей выпуска 2023 года и 1000 рублей выпуска 2025 года.

Ранее гендиректор Гознака Аркадий Трачук заявил, что всплеск спроса на наличные в России не стоит связывать исключительно с последствиями ограничений в работе интернета или платежных систем. Граждане находятся в процессе поиска нового устойчивого баланса между наличным и безналичным оборотом. Спрос на банкноты будет колебаться в зависимости от уровня банковских процентных ставок, от текущих потребностей людей в расчетах и от доступности платежных инструментов, поделился Трачук.

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