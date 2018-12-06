Медведев посоветовал чиновникам «включать мозги»

Премьер-министр Дмитрий Медведев посоветовал некоторым чиновникам «включать мозги» при общении с гражданами, не делать спорные заявления и некорректные замечания. Об этом он заявил в интервью журналистам федеральных каналов. Трансляцию ведет «Россия 24».

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«Ну что можно сказать? Мозги надо включать. Вот, собственно, и все. Когда ты облечен властью. И к сожалению, не у всех это получается. Тех, кто плохо себя ведет, надо привлекать к ответственности», — сказал премьер, отвечая на вопрос о скандалах вокруг высказываний о прожиточном минимуме и о том, что государство никому ничего не должно.

Медведев напомнил, что сейчас любое высказывание моментально попадает в интернет и становится достоянием общественности, поэтому любому госслужащему надо думать, прежде чем говорить.

За последний месяц сразу несколько чиновников стали широко известны благодаря своим репликам на указанные темы. Например, депутат городской думы Саратова Николай Островский заявил, что народ должен государству, глава департамента молодежной политики администрации Свердловской области Ольга Глацких сообщила о ненужности молодежи, а депутат гордумы Ярославля Дмитрий Петровский выступил за полную отмену пенсии и бесплатной медицины.

Ежегодное интервью с Дмитрием Медведевым проходит уже 11 раз и традиционно посвящено итогам года и основным задачам правительства на будущее.

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