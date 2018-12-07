Заявившая о ненужности молодежи чиновница раскрыла секрет сохранения должности

Руководительница департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, которую временно отстранили от работы из-за высказываний о ненужности молодежи, рассказала в интервью YouTube-блогеру Сергею Колясникову, почему не может уволиться добровольно.
«Мне совесть не позволяет и, в принципе, даже человеческий фактор не позволяет это бросить», — сказала она и добавила, что из-за ее отстранения в регионе уже не запущено три важных федеральных проекта, но не уточнила, какие именно.
По словам Глацких, ее будущее зависит от результатов проверки, которая еще продолжается.
Чиновница прокомментировала обвинения в «купленном» образовании. Она заявила, что имеет два диплома из ведущих вузов страны и в настоящее время занимается научной деятельностью.
«Можно поучаствовать в защите диссертации и убедиться, куплено у меня образование или нет», — предложила Глацких.
Она сравнила свои нынешние проблемы с травмой позвоночника, которую получила подростком и несмотря на это добилась больших результатов в профессиональном спорте.
Глацких особенно печалит, что свидетелями травли, которую ей устроили в интернете, стали ее близкие родственники и ребенок.
Скандальную речь перед школьниками, когда она в течение нескольких минут объясняла детям, что государство им ничего не должно, потому что не просило их рожать, чиновница считает «ляпом».
«На самом деле извиняюсь, извинилась уже», — сказала Глацких. Она заметила, что ее фразу близко к сердцу приняло большое количество людей.
Ранее, 7 ноября, сообщалось о начале доследственной проверки расходования бюджетных средств чиновниками руководимого Ольгой Глацких департамента.
Скандал вокруг Глацких возник после публикации в соцсетях видео с круглого стола в Кировграде, где 3 ноября она заявила школьникам, что государство априори им ничем не обязано. «Государство их [родителей] не просило вас рожать, то есть если мы будем идти от истоков», — сказала чиновница.