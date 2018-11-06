Прокол чиновницы с молодежью объяснили ее молодостью

Заявившая о ненужности молодежи глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких слишком юна для своей работы. Такое мнение во вторник, 6 ноября, выразил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, его слова приводит РИА Новости.

«Прежде всего, зачем на министерские посты берут людей из спорта? Это совсем другая сфера. И очень молодая девушка, 29 лет. Это тоже крайность — то старые везде сидят, то слишком молодые, без опыта. Нужна золотая середина — возраст 35-55 лет. А Глацких слишком юная для своей работы, она не знает, что молодым людям говорить», — сказал Жириновский.

При этом политик отметил, что увольнение чиновников из-за каждой фразы проблему неумения власти общаться с молодежью не решит.

В субботу, 3 ноября, Глацких в ходе круглого стола с участием местных молодежных объединений заявила, что государство молодежи ничего не должно. Она указала присутствовавшим ребятам, что государство не просило их рожать. Позже она извинилась за свои слова, пояснив, что чересчур прямолинейно выразилась. Она уточнила, что лишь хотела подвигнуть молодых людей проявлять активность в достижении целей.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с аргументами подчиненной не согласился и подписал распоряжение об отстранении ее от должности на время проверки.

Глацких — российская гимнастка, олимпийская чемпионка 2004 года. Департамент молодежной политики Свердловской области возглавила в 2016 году.

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