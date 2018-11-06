Заявившую о ненужности молодежи чиновницу лишили работы

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение об отстранении от должности директора регионального департамента молодежной политики Ольги Глацких на время проведения проверки в связи с ее заявлением о ненужности молодежи. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 6 ноября.

Куйвашев заявил, что государство проводит последовательную демографическую политику с целью увеличения рождаемости, и имеет обязательства перед гражданами. Слова чиновницы он счел некорректными.

«Свердловская область проводит последовательную демографическую политику, ежегодно направляя в эту сферу по различным государственным программам более 20 миллиардов рублей», — добавил Куйвашев.

В субботу, 3 ноября, в сети появилось видео, снятое на круглом столе в администрации Кировграда с участием местных молодежных объединений. В ходе встречи Глацких заявила, что государство молодежи ничего не должно, и посоветовала присутствовавшим юношам и девушкам донести эту позицию до своих друзей и знакомых.

Позже чиновница извинилась за высказывание, пояснив, что чересчур прямолинейно выразила свою мысль. По ее словам, она лишь хотела подвигнуть молодых людей на активные действия.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в комментарии «Ленте.ру» заявила, что высказывание свердловской чиновницы свидетельствует о ее личностной и профессиональной незрелости. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил Глацких саркастичное стихотворение.

Глацких — российская гимнастка, олимпийская чемпионка 2004 года. Департамент молодежной политики Свердловской области возглавила в 2016 году.

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