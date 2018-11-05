Елена Ямпольская прокомментировала слова свердловской чиновницы о молодежи

Глава комитета Государственной Думы по культуре Елена Ямпольская, комментируя «Ленте.ру» слова директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, адресованные молодежи, сказала, что высказывание свердловской чиновницы свидетельствует о ее личностной и профессиональной незрелости. «Чиновник — не тот, кто иногда покидает служебный кабинет, дабы перерезать ленточки на торжественных мероприятиях, — отметила политик. — Эта непростая роль предполагает множество опций, среди которых "думай, что говоришь" занимает чрезвычайно важное место».

Елена Ямпольская считает, что «Глацких — не первая и, боюсь, не последняя, кто печально прославился на всю страну из-за неумения выражать свои мысли. Когда слушаешь запись, оторопь берет, настолько эта речь парадоксальна. Во-первых, человек состоящий на службе — на государственной службе, — отрицает какие бы то ни было обязательства. Хотя в действительности "служба" и "долг" — понятия-спутники. Парадокс номер два: директор департамента молодежной политики фактически опровергает наличие у нашего государства этой самой молодежной политики. Да и демографической тоже. Огромные усилия прикладываются в стране все последние годы, чтобы увеличить рождаемость, а тут вдруг: "Государство не просило вас рожать...". Хоть стой, хоть падай. Может быть, просто рановато занимать такие посты в 29 лет?», — задается вопросом глава думского комитета по культуре.

«Если продираться сквозь эту "ересь", дать себе труд перевести с корявого на русский, в принципе, понимаешь, что глава департамента имела в виду, — продолжает комментировать слова свердловского министра Елена Ямпольская. — Видимо, ей хотелось напомнить о личной инициативе, о том, что у молодежи бывают проблемы, которые реально и увлекательно решить самим. О соработничестве гражданина и власти. Но какое может быть соработничество, когда самонадеянный человек вещает от имени государства и фактически говорит: вы нам не нужны, ваша жизнь — это ваша проблема? В этой нотации — глубокое неуважение к собеседникам, вот что прискорбнее всего. Можно научить чиновника красиво говорить или, в крайнем случае, держать язык за зубами, однако поменять его отношение к людям вряд ли удастся».

Глава комитета по культуре Госдумы напомнила, что Ольга Глацких родилась в небольшом ЗАТО в Свердловской области и смогла реализовать свой безусловный талант и стать олимпийской чемпионкой, потому что «имела возможность заниматься в детско-юношеской спортивной школе, затем — в школе олимпийского резерва. Все это государственные учебные заведения. Слава Богу, что они существуют. Слава Богу, что наше государство не прислушивается к отдельным своим представителям и продолжает числить обязательства перед подрастающим поколением по разряду основных», —отметила Елена Ямпольская.

В субботу, 3 ноября, в сети появилось видео, снятое на круглом столе в администрации Кировграда с участием местных молодежных объединений. В ходе встречи Глацких заявила, что государство молодежи ничего не должно, и посоветовала присутствовавшим юношам и девушкам донести эту позицию до своих друзей и знакомых.

Позже телеканал «360» привел высказывание Ольги Глацких, в котором чиновница заявила, что не говорила о ненужности молодежи, и призвала «не выдергивать фразы из контекста».

