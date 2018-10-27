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Елена Ямпольская поздравила Фонд «Артист» с десятилетием

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Глава Комитета Государственной Думы по культуре Елена Ямпольская выступила на десятилетии Фонда поддержки деятелей культуры «Артист» в театре «Геликон-опера». Политик подчеркнула, что Фонд уже десять лет делает благородное дело, за которое ему «нужно отдать низкий поклон».

Елена Ямпольская напомнила о печальной новости, которая только что потрясла страну: «Все мы надеялись, что нынешний день пройдет в атмосфере чистой, беспримесной радости. Однако вчерашняя трагическая новость, разумеется, не могла не изменить тональность нашей церемонии. Когда уходят такие великие актеры, как Николай Петрович Караченцов, много разного смешивается в душе — и боли, и света. И ясно понимаешь, что надо любить людей, пока они живы. А особенно надо любить талантливых людей. Потому что они, как мне кажется, нуждаются в любви чуточку больше…», — отметила депутат.

Председатель Комитета по культуре Госдумы предложила деятелям искусств обращаться со своими проблемами не только в фонд Евгения Миронова, но и в парламент. «Хочу сказать вам, что в думском Комитете по культуре тоже умеют любить талантливых людей. Так что если возникнут проблемы, которые не удастся разрешить замечательному фонду "Артист", добро пожаловать к нам на Охотный ряд!», — сказала политик.

Благотворительный фонд поддержки деятелей искусства «Артист» учрежден в 2008 году и реализует свои благотворительные программы и мероприятия в 63 городах России. Фонд известен программами поддержки пожилых деятелей культуры. Поэтому и на нынешней церемонии много говорили об учителях, мастерах, ветеранах, старших товарищах — всех тех, благодаря кому нынешние художники стали теми, кто они есть.

Елена Ямпольская возглавила Комитет по культуре нижней палаты отечественного парламента в июле этого года и заявляет себя в качестве последовательного защитника прав артистов старшего поколения. Именно она была автором поправок в новое законодательство о пенсиях, благодаря которым за артистами балета, цирковыми и исполнителям на духовых инструментах должны были сохранить досрочный выход на пенсию. Эти поправки не были приняты. Но Комитет не намерен сдаваться и сейчас ищет иные законодательные механизмы, которые позволят этим категориям артистов выходить на пенсию раньше.

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