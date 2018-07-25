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«Единая Россия» предложила Ямпольскую на пост главы комитета Госдумы по культуре

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Елена Ямпольская

Президиум фракции «Единой России» предложил кандидатуру Елены Ямпольской на пост председателя комитета Государственной Думы по культуре. Об этом по итогам заседания рассказал руководитель фракции «Единой России», заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов, говорится в сообщении на сайте «ЕР».

На данный момент Ямпольская является первым заместителем председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Она также входит в Совет при президенте РФ по культуре и искусству, до избрания в Госдуму являлась главным редактором газеты «Культура».

«В связи с предложением, которое внесет фракция по кандидатуре Ямпольской, на позицию первого заместителя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи будет внесена кандидатура Михаила Старшинова, который сейчас является первым заместителем председателя комитета по делам национальностей. А на вакантный пост в комитете по делам национальностей мы предлагаем Шамсаила Саралиева, который работает в этом же комитете на позиции зампреда», — сообщил Неверов.

В комитете по культуре с одобрением отнеслись к предложению «Единой России». В частности, зампред комитета Александр Шолохов отметил опыт и профессионализм Ямпольской, а также ее принципиальную позицию по многим вопросам.

С одобрением отнеслись с кандидатуре Ямпольской и деятели культуры. «Я очень хорошо знаю творчество Елены как театрального критика и как деятеля культуры. С момента ее назначения в качестве редактора газеты "Культура" и по настоящее время издание с каждым днем меняется в лучшую сторону. Как постоянный читатель газеты я могу смело это утверждать. Что касается ее возможного назначения на пост председателя Комитета, я буду рада, если она займет место Станислава Говорухина, — заявила генеральный директор Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства "Фонд Елены Образцовой" Наталья Игнатенко. — Мы работаем с этим комитетом, и нам небезразлично, кто будет руководить его работой. Елена Александровна не просто болеет за культуру. Мне нравится ее подход относительно того, что она не делит людей на своих и чужих, и когда говорит об искусстве и культуре, то всегда делает выбор в пользу настоящего, подлинного. Я приветствую и поддерживаю ее кандидатуру».

«Позиция Елены мне очень импонирует. Мне нравится, как складывается ее общение с людьми, она может в будущем стать важным звеном между властью и народом, — отметил саксофонист, джазмен, руководитель Квартета Антона Румянцева Антон Румянцев. — Когда есть такие люди, которые подходят к подобному вопросу с вниманием и спрашивают: "Что бы Вам хотелось?" — это очень важно для развития общества». Говоря о законе «О культуре», он отметил, что « надо понимать, что любое регулирование должно быть правильно аргументировано и принято во взаимодействии с обществом». «Если выстроен диалог, и общество не против, почему бы этот закон не принять. Когда к власти приходит человек из народа, который с ним общается и умеет его слышать, как Елена Ямпольская, — это хорошо, это даст сильный импульс развития любому закону, и его принятие будет происходить быстрее», — подчеркнул он.

«Я встречался с Еленой на съемке своей передачи «Истинная роль» на канале «ОТР», и как раз речь шла об истинной, не всем видной роли культуры, как называется, техническом выживании нации. Мне откровенно импонировала, с одной стороны, ее сдержанная, а, с другой стороны, очень внутренне эмоциональная манера. Видно, что человек говорит искренне, что он переживает за дело, — прокомментировал предложение джазовый пианист, педагог, композитор и продюсер Даниил Крамер. — Я могу сказать, что лично у меня, и как у музыканта, и как у культурного аналитика, и как у ведущего телепрограммы, Елена вызвала откровенную симпатию. Если действительно будет рассматриваться ее кандидатура, я только «за»».

Он также отметил, что закон «О культуре» «нужен как воздух», так же как нужен закон «О спонсорстве и меценатстве». «Далеко не все понимают, что культура играет определяющую роль в цивилизации. То, что принятие закона «О культуре» медленно движется — показатель непонимания того, что культура есть одна из двух основ цивилизации. И это нужно решать. Мне кажется, что Елена могла бы оказать как минимум положительное, а как максимум — решающее влияние на движение закона «О культуре». Однако отмечу, что не все зависит только от одного человека. Все люди должны это понимать. Другой вопрос — может быть, Елена как раз тот человек, который может обратить внимание на эту ситуацию? Я очень на это надеюсь», — подчеркнул музыкант и продюсер.

Ранее комитетом Госдумы по культуре руководил режиссер Станислав Говорухин, скончавшийся в июне на 83-м году жизни.

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