Уничтожающий независимые кинофестивали законопроект решили смягчить

В Госдуму внесен проект изменений закона «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». Об этом в четверг, 27 сентября, сообщает «Парламентская газета».

Согласно законопроекту, кинофестивали предлагается освободить от получения прокатных удостоверений. Это будет касаться смотров, которые длятся от 3 до 12 дней, при этом неважно, есть ли у такого фестиваля жюри и конкурсная программа.

Показывать фильмы без прокатного удостоверения в культурно-просветительских целях могут также разрешить музеям, выставочным залам и образовательным учреждениям. Также от обязанности получения удостоверения хотят освободить ленты, которые будут демонстрироваться в рамках межгосударственного культурного сотрудничества.

С такой инициативой выступили несколько парламентариев, в том числе глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.

В июле Госдума в третьем чтении приняла законопроект о процедуре фестивального показа фильмов. Согласно документу, показывать фильмы без удостоверения могут только официальные кинофестивали с обязательным конкурсом и жюри. Такие фестивали также обязаны находиться в специальном перечне.

Организаторы независимых кинофестивалей после принятия законопроекта забили тревогу: по их мнению, документ фактически уничтожает независимые ретроспективы мирового кино, специальные юбилейные показы и «разного толка небольшие, но очень интересные фестивали, у которых нет задачи проводить конкурс, а значит, собирать жюри и затем награждать».

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