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Минкульт собрался ограничить прокат зарубежного кино в России

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Министерство культуры решило внести поправки в российское законодательство, которые ограничивают прокат зарубежных фильмов. Количество показов иностранных картин планируется сократить до 35 процентов от общего числа сеансов в кинотеатре в течение дня. Об этом «Ленте.ру» рассказал источник, близкий к Минкульту, и подтвердил представитель одного из кинопрокатчиков.

За единичное нарушение правила планируется установить штрафы от 100 до 200 тысяч рублей, за повторное — до 500 тысяч. Предполагается, что выполнять норму будут кинотеатры, а контролировать — Роспотребнадзор.

В Минкульте считают, что такая мера создаст благоприятные условия для развития российского кинематографа.

Ранее аналогичную инициативу озвучили в 2017 году. Она была опубликована на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. «Законопроект разработан в целях создания благоприятных условий для доступа граждан к наибольшему числу фильмов как отечественного, так и зарубежного производства и позволит обеспечить многообразие демонстрируемых в кинотеатрах фильмов», — утверждалось в пояснительной записке к инициативе.

В 2017 году министерство культуры также предложило собирать по пять миллионов рублей с каждой ленты, как иностранной, так и отечественной, при получении кинокомпаниями прокатного удостоверения. По словам главы ведомства Владимира Мединского, законопроект должен был помочь «зачистить прокат от всякого низкокассового кинопродукта». Минкульт также выступил с инициативой о введении дополнительных сборов с иностранных фильмов.

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