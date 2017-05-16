Депутат призвала россиян отказаться от подражательства чуждым традициям

Эффективная работа культурной отрасли может помочь в формировании патриотизма и нравственности граждан страны. Такую точку зрения высказала член президиума Совета при президенте по культуре и искусству, зампредседателя комитета ГД по делам национальностей Елена Ямпольская в своей авторской колонке в газете «Культура».

По ее мнению, для этого необходимо создать в стране «благоприятное ментальное поле». В частности, оказать поддержку и обеспечить воспитание талантливой и перспективной молодежи со стороны государства.

«Культура — единственное, что способно превращать толпу в народ», — считает Ямпольская.

Также, по ее мнению, важно отказаться от бездумного подражательства и заимствования, чтобы сохранить культурное наследие страны. «(...) если это будет преимущественно чужая культура, то и народ получится чужой. Быть может, вполне жизнеспособный. Но категорически не родной по духу земле, на которой живет», — отметила депутат.

24 апреля президент России Владимир Путин призвал прививать патриотизм на уроках географии. Он отметил, что географическая наука, наряду с историей Отечества, русским языком и литературой, служит основой формирования национальной идентичности и самосознания.

