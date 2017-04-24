Путин призвал прививать патриотизм на уроках географии

Президент России Владимир Путин назвал географическую науку основой формирования патриотизма и национальной идентичности. Такое заявление Путин сделал на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО), сообщает РИА Новости.

«Наряду с историей Отечества, русским языком, литературой, география служит основой формирования патриотических ценностей, культурной, национальной идентичности и самосознания», — сказал Путин.

Также глава государства назвал РГО заметным участником общественной жизни. Президент напомнил о возрождении всероссийских съездов учителей географии, на которых обсуждались современные подходы к преподаванию этой науки в школах и вузах.

Позитивно Путин оценил и изменения в федеральном образовательном стандарте по географии, готовящиеся Минобрнауки совместно с экспертным и педагогическим сообществом. «Это уже такой концептуальный документ, влияющий на целую сферу в нашей стране», — отметил президент.

20 ноября 2016 года на почти 1,5 тысячи площадок в 85 субъектах России прошел Второй всероссийский географический диктант. Максимально возможный балл по его результатам получили 413 человек из 190 тысяч написавших. Средняя оценка составила 52 балла из 100 возможных.