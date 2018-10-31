Ямпольская противопоставила потенциал отечественных традиций Хэллоуину

«Людей привлекает не конкретно Хэллоуин. Их привлекает обаяние стиля — к сожалению, чужого. Хотя в наших родных традициях — такое море обаяния! Заняться бы этим системно, креативно и с любовью — Хэллоуин быстро бы вытеснили на обочину», — высказала мнение в интервью «Ленте.ру» председатель комитета Государственной Думы по культуре Елена Ямпольская.

Ямпольская убеждена, что запрещать Хеллоуин не следует: «Я вообще не приветствую запреты». «По той простой причине, что в современном цивилизованном мире, к коему, несомненно, относится Россия, запреты не работают. Более того, они только усиливают дух противоречия. Может, я и не хочу, но все-таки буду — читать, смотреть, праздновать. Просто потому, что пытаются запретить», — считает она.

Глава думского комитета по культуре полагает, что в России существует масса ведомств, организаций и обществ, которые занимаются вопросами детей и молодежи, однако результатом их деятельности является ситуация, при которой в нашей стране «своих игрушек нет, детских фильмов — практически нет, песни на утренниках звучат сорокалетней давности, сети быстрого питания - западные, пророссийского аналога Википедии не создано, молодежные шоу — ниже плинтуса, фитнес-программы имеют отношение к любым национальным культурам, кроме русской».

Хеллоуин — языческий праздник, восходящий к обрядам древних кельтов Ирландии и Шотландии. Традиционно празднуется в англоязычных странах, хотя официальным выходным днем не является.