Российская чиновница объяснила слова о ненужности молодежи

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила, что не говорила о ненужности молодежи, и призвала «не выдергивать фразы из контекста». Ее слова в понедельник, 5 ноября, приводит телеканал «360».

«Клевета. Такой фразы в принципе не было», — подчеркнула чиновница в интервью телеканалу.

Она уточнила, что отвечала на вопрос из зала и содержание разговора в итоге было «перевернуто». «Суть в том была, что семья и родители являются залогом хорошего развития молодежи и государство лишь помощник в этом вопросе», — пояснила Глацких.

Она отметила, что не смотрела видео со своим выступлением и ей сложно его комментировать.

Ранее 5 ноября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил сожаления по поводу подобных высказываний чиновницы и пообещал разобраться с ситуацией.

В субботу, 3 ноября, в сети появилось видео, снятое на круглом столе в администрации Кировграда с участием местных молодежных объединений. В ходе встречи Глацких заявила, что государство молодежи ничего не должно, и посоветовала присутствовавшим юношам и девушкам донести эту позицию до своих друзей и знакомых.

Глацких — российская гимнастка, олимпийская чемпионка 2004 года. Руководит департаментом молодежной политики Свердловской области с 2016 года. В 2006-м была награждена президентом России Владимиром Путиным орденом Дружбы.

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