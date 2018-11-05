Раскрыты доходы рассказавшей о ненужности молодежи российской чиновницы

Руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, которая заявила о ненужности молодежи и пожаловалась на маленькие зарплаты российских чиновников, заработала за 2017 год более 1,5 миллиона рублей. Это следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте регионального правительства.

Согласно документу, в собственности чиновницы находятся два земельных участка площадью 533 и 900 квадратных метров, квартира площадью 116 квадратных метров и гараж. Кроме того, в пользовании Глацких находятся еще две квартиры. Также она является владелицей автомобилей Mercedes-Benz ML 350 и Lada 212140.

Как отмечает РИА Новости, в 2016 году, когда Глацких заняла должность руководителя департамента молодежной политики, ее годовой доход составил около 4,25 миллиона рублей.

В субботу, 3 ноября, в сети появилось видео, снятое на круглом столе в администрации Кировграда с участием местных молодежных объединений. В ходе встречи Глацких заявила, что государство молодежи ничего не должно, и посоветовала присутствовавшим юношам и девушкам донести эту позицию до своих друзей и знакомых. Кроме того, она пожаловалась на то, что у «всех чиновников, государственных и муниципальных служащих» маленькие зарплаты.

Глацких — российская гимнастка, олимпийская чемпионка 2004 года. Руководит департаментом молодежной политики Свердловской области с 2016 года. В 2006-м была награждена президентом России Владимиром Путиным орденом Дружбы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!