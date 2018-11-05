Россия
 
Последние новости
Российскую армию назвали сильнейшей в Европе
Аршавин предсказал победу «свинины» над «кониной» в чемпионате России
Стало известно о гибели бойцов ЧВК Вагнера в Сирии
Бывший самолет Лукашенко решили продать
19-летний француз стал самым дорогим игроком мира
Дикий лебедь привык к человеку и отказался возвращаться в стаю
Раскрыты доходы рассказавшей о ненужности молодежи российской чиновницы
Фанат обожающе взглянул на пиво и напомнил о настоящей любви
Опубликованы первые фото «Адмирала Кузнецова» после аварии с плавдоком
Новости партнеров

Российская чиновница извинилась за слова о ненужности молодежи

Перейти в «Мою Ленту»
Ольга Глацких

Руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких извинилась за свои слова о ненужности молодежи. Ее слова передает ТАСС.

«Я признаю, что эта мысль была выражена чересчур прямолинейно, и приношу свои извинения за столь резкое высказывание. Но из общего контекста понятно, что это было сказано лишь для того, чтобы усилить мотивацию молодежи самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство», — пояснила Глацких.

Чиновница уточнила, что будущее молодежи во многом зависит от самих молодых людей, а также от их родителей, которые должны их поддерживать. По ее словам, государство выступает здесь как помощник и дает возможность проявлять себя в различных молодежных мероприятиях. Глацких привела в пример собственные достижения, пояснив, что стала олимпийской чемпионкой в 15 лет благодаря упорному труду, своим родителям и государству.

Ранее 5 ноября в интервью телеканалу «360» Глацких заявила, что не говорила о ненужности молодежи, и призвала «не выдергивать фразы из контекста». Она уточнила, что отвечала на вопрос из зала и содержание разговора в итоге было «перевернуто».

В субботу, 3 ноября, в сети появилось видео, снятое на круглом столе в администрации Кировграда с участием местных молодежных объединений. В ходе встречи Глацких заявила, что государство молодежи ничего не должно, и посоветовала присутствовавшим юношам и девушкам донести эту позицию до своих друзей и знакомых. Кроме того, она пожаловалась на то, что у «всех чиновников, государственных и муниципальных служащих» маленькие зарплаты.

Глацких — российская гимнастка, олимпийская чемпионка 2004 года. Руководит департаментом молодежной политики Свердловской области с 2016 года. В 2006-м была награждена президентом России Владимиром Путиным орденом Дружбы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Раскрыты доходы рассказавшей о ненужности молодежи российской чиновницы
Рассказавшую детям об их ненужности стране чиновницу поддержали в Госдуме
Власти отреагировали на слова российской чиновницы о ненужности молодежи
Другие материалы рубрики
Россия00:04Сегодня

«Бородатые дядьки по утрам на стоянках улыбаются тебе»

Приключения русского дальнобойщика в США и украинской дальнобойщицы в России
17:53Сегодня

Елена Ямпольская прокомментировала слова свердловской чиновницы о молодежи

18:15Сегодня

Российский школьник спас жизнь тонувшей в бассейне девочке

19:21Сегодня

Раскрыты доходы рассказавшей о ненужности молодежи российской чиновницы

Россия00:0124 сентября

«Делая вид, что лечишь»

Как работать без лекарств и оборудования: откровенный рассказ российского врача
17:22Сегодня

Пожертвовавшую приюту треть миллиона студентку засыпали просьбами о помощи

17:48Сегодня

В Югре рухнул мост с рабочими

13:14Сегодня

Россиянин похоронил мать за границей и 15 лет получал ее пенсию

Россия17:25 2 ноября

«Ты чего, ему не дала? Что он такой дерганый?»

Как домогаются женщин-полицейских на службе. Рассказывает бывшая сотрудница
15:32Сегодня

Российская чиновница объяснила слова о ненужности молодежи

17:19Сегодня

Напавшего на ветерана АТО россиянина заподозрили в оправдании терроризма

20:30 4 ноября

На МКАД сгорел автобус

Россия
«Бородатые дядьки по утрам на стоянках улыбаются тебе»
Приключения русского дальнобойщика в США и украинской дальнобойщицы в России
Елена Ямпольская прокомментировала слова свердловской чиновницы о молодежи
«Ты чего, ему не дала? Что он такой дерганый?»
Как домогаются женщин-полицейских на службе. Рассказывает бывшая сотрудница
«Давайте ей трубы перевяжем, чтобы больше не рожала»
Россияне с ВИЧ учатся жить в обществе, где их боятся и презирают
Раскрыты доходы рассказавшей о ненужности молодежи российской чиновницы
«Столько нищеты не видела даже в Сирии»
История сирийки, переехавшей в Россию и решившей все тут изменить
В Югре рухнул мост с рабочими
Все материалы
Мир
Точка кипения
Куда исчезли японские якудза после жестокого разгрома
Скрывающийся итальянский мафиози захватил в заложники четырех человек
Караван безумия
К границам США рвется многотысячная армия. Ее никто не может остановить
В Израиле рассказали о контактах с Россией по Сирии
В Дамаске похвастались отсутствием ударов Израиля после появления С-300
Успехи сербских дипломатов по вопросу Косово вызвали гнев
Молодожены погибли в авиакатастрофе спустя пару часов после свадьбы
Все материалы
Бывший СССР
Гурбангулы БердымухаммедовВосток и совок
Готовы ли вы переехать в сказочную версию СССР — Туркмению: тест
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Бедуины с Украины
Латвии нужны трудовые мигранты. Выбирать придется между африканцами и украинцами
Бывший замглавы миссии ОБСЕ отказался считать Россию агрессором
В Киеве задумались о покупке турецких беспилотников
Филарет пообещал воздержаться от рейдерства
Казахский каскадер умер после повешения на Хэллоуин
Все материалы
Экономика
Черный передел
В этой стране белые отнимали у чернокожих все. Пришла пора поменяться местами
Власти отказались контролировать цены на бензин
Без преград
Женщины принесут миру триллионы долларов. Надо лишь подождать пару веков
Россияне влезли в рекордные долги
Медведев пожаловался на принципы современной экономики
Тинькофф Банк признан лучшим розничным онлайн-банком в мире
«Русал» решил вернуться в Россию
Все материалы
Силовые структуры
Король наркобаронов
Этот вор стал главным наркодилером 90-х. Но его погубила жадность
«Насильники надеялись, что им все сойдет с рук»
 
«Это очень распространенная история»
Трое офицеров полиции изнасиловали подчиненную. У силовиков такое — не редкость
Во ФСИН пожаловались на боязнь тюремщиков выходить из дома
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Стало известно о соучастниках подростка с бомбой из Москвы
В избиении Гуфа заподозрили охранника миллиардера Сосина
Все материалы
Наука и техника
О конях и людях
Как умирал Дикий Запад, а с ним и кровожадные бандиты: Red Dead Redemption 2
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Игрушка дьявола
Новая частица из коллайдера грозит уничтожить всю физику
В США оценили преимущества российских «танков-убийц»
Гости с пушками
У границ России идут крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны
Военный эксперт опубликовал пост о провале «Панциря» в Сирии и удалил его
Илон Маск показал свой тоннель под Лос-Анджелесом
Все материалы
Спорт
По прозвищу «Хладнокровный»
Он крушил соперников в клетке еще до Емельяненко. Но сегодня о нем все забыли
Боксер умер после поражения нокаутом
Фетисов отреагировал на критику работы спортсменов в Госдуме
Лучший бомбардир РПЛ попал в состав сборной России
Аршавин ушел из «Кайрата»
Мэйуэзер дебютирует в MMA
«Я себе все доказала»
Загитова начала сезон с золота. Но проблем все еще много
Все материалы
Культура
Неестественно и безобразно
Он вывел фотографии с песиками на новый уровень. За снимки ему платят миллионы
«Чувствовалось, что за вами наблюдают, если не следят»
Как Дэвид Боуи ехал в Москву через всю Сибирь
Следившая за Алеком Болдуином журналист пожаловалась на угрозы актера
Шнуров посвятил матерный стих полицейским-насильникам из Уфы
Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали после инцидента в метро
Умер известный джазовый музыкант Рой Харгроув
«Они любили своих детей и ели своих врагов»
Каннибализм и другие преступления древних людей
Все материалы
Интернет и СМИ
Лезут изо всех щелей
Почему американцы мечтают отдать своих жен чернокожим «быкам»
Телеведущий рассказал о «косоглазых» китайцах в прямом эфире и лишился работы
Отец-фермер спародировал фото дочери из свадебного путешествия и стал звездой
Участник реалити «лишился всего» после фразы о Гитлере и убийстве евреев
Женщина напоила ребенка «вином» и оказалась под угрозой смерти
Бузова раскрыла истинную цель проекта «Замуж за Бузову»
Известный ингушский телеведущий погиб в автокатастрофе
Все материалы
Ценности
Пьяный ковбой
Что ел и пил Джордж Буш во время терактов 11 сентября и вторжения в Ирак
Арут Арустамян«На самом деле мне повезло, что я армянин»
Арут Арустамян — о правильных шоу, обучении ремеслу и искусстве выбора
Голый вирус
Усатые кокетки, звериные когти и ветрянка: чем изумила мир китайская мода
Найдена взаимосвязь между полнотой и личностью человека
Умер основатель компании по производству предметов роскоши
Меган Маркл нашла способ скрыть глубокое декольте
Рассекречена потраченная за год на яхты сумма
Все материалы
Путешествия
Мамахуана в джунглях
Москвичка отправилась в Доминикану и очутилась в раю
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
Чужой рай
Россиянин поехал в Токио и едва не сошел с ума
Великобританию впервые обогнули вплавь
В российском аэропорту экстренно сел самолет с трещиной в лобовом стекле
Раскрыты грязные секреты салонов самолетов
Пилот заподозрил бога в благополучной посадке падающего самолета
Все материалы
Из жизни
Земля, прием
Чем живет самая красивая девушка на планете
Жители калифорнийского города нашли способ помочь пекарю чаще навещать жену
Тайна короля таблеток
Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
Убита «необыкновенно умная» тигрица-людоед
Связанный полицейский обезоружил преступника и спас заложницу
Мужчина внезапно заплакал кровавыми слезами
Видео с карабкающимся по склону медвежонком разозлило пользователей сети
Все материалы
Быстро и очень дорого
Машины с максималкой выше 400 км/ч
Ну а девушки!
Тема автошоу SEMA не будет раскрыта без прекрасных моделей. Ставим красивую точку!
Пыль и хамон
Самая дорогая Skoda в мире выиграла ралли Испании
Дикий, дикий Запад
Самые дикие проекты самого известного в мире тюнинг-шоу
Стали известны российские цены на кабриолет BMW 8 серии
«Запорожец» с пробегом шесть километров оценили в 30 тысяч евро
«Аурусы» распродали на два года вперед
Все материалы
Дом
«Это переходный период»
Застройщики временно стали сговорчивее. Как далеко может зайти покупатель?
La FabricaНичего святого
Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
Цвет настроения — серый
Уныние, мрак и тлен городов, на которые хочется смотреть снова и снова
Новый деловой район появится в Москве
Предпенсионерам дадут жилищные льготы
Жилье в Москве предложили снимать за пять миллионов в месяц
Вопрос на сотку
Россиянам надоели дачи и города. Где теперь жить?
Все материалы